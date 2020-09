Trotz Masken- und Abstandpflicht laut und bunt

Mehr als 1500 Menschen nahmen am Samstag, den 19.9.20, an der Kundgebung des Christopher Street Days in Freiburg teil. Coronabedingt durfte keine Parade stattfinden und die Versammlung konnte nur mit nicht unerheblichem Mehraufwand stattfinden. Trotz Abstandsgebot, Maskenpflicht und einer Vielzahl an Ordner*innen herrschte weitestgehend ausgelassene Stimmung. In den Redebeiträgen wurden unter anderem homo- und transfeindliche Diskriminierung thematisiert, sich mit Betroffenen rassistischer Gewalt und den Geflüchteten an den EU-Außengrenzen solidarisiert und für mehr Akzeptanz von Menschen geworben, die abseits der gesellschaftlichen Heterenormativität leben und lieben wollen.

Der politisch-inhaltliche Teil des Programms wurde durch verschiedene Dragshows, Performances und Musik ergänzt.

Grußwort der Stadt, vorgetragen von Julia Söhne: 5:11

Rosa Hilfe: 10:50

A-Team deutsch: 5:14 arabisch: 4:45 englisch: 3:57

Trans*All: 18:02

CSD-BPOC: 4:12

AJF: 6:07

Regenbogen Referat: 4:14