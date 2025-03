"Gefangen unter unmenschlichen Bedingungen"

Am Wochenende lieferte die US-Regierung in einer Blitzaktion mehr als 200 vermeintliche Gangmitglieder nach El Salvador aus. Dies sei rechtswidrig, entschied ein US-Gericht. Doch zu diesem Zeitpunkt war das Flugzeug schon in der Luft.

Die Männer aus Venezuela und El Salvador wurden nach ihrer Ankunft in das berüchtigte CECOT-Gefängnis gesperrt. Dort sitzen bereits tausende Personen ein, die die Sicherheitskräfte in den vergangenen Jahren oft willkürlich verhaftet haben, um die Gewalt in dem Land einzudämmen.

Jana Flörchinger und Moritz Krawinkel von medico international waren vor Ort. Im Interview berichten sie über die Haftbedingungen, die Ohnmacht der Angehörigen und die politische Bedeutung der Kooperation zwischen Trump und Bukele.