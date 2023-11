Argentinien vor der Präsidentschaftswahl

Am Sonntag finden Präsidentschaftswahlen in Argentinien statt. Das südamerikanische Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Inflation galoppiert und rund 40% der Menschen leben mittlerweile in Armut.

In der Stichwahl stehen sich der aktuelle Wirtschaftsminister Sergio Massa und der hardcore Liberale Javier Milei gegenüber. In letzten Umfragen liegen beide Kandidaten gleich auf.



David von RDL hat darüber mit Aaron Tauss gesprochen, er ist Fellow am Österreichischen Institut für Internationale Politik.