L.A. Salami am Freitag in Lörrach zu sehen

Am 22.7.17 wird der Londoner L.A. Salami "nur" als Support der großartigen Grace Jones in Lörrach beim Stimmenfestival spielen, dabei hat er eines der besten Alben des Jahres 2016 veröffentlicht, und das noch als Debut: „Dancing with bad Grammar“. Deutschlandradio Kultur sagt über ihn, dass er den „Blues für das 21. Jahrhundert“ liefert. Sein Name – übrigens nur eine Abkürzung für seinen echten Namen Lookman Adekunle Salami – geisterte bereits einige Jahre zuvor durch die Musik- und Medienwelt: 2012 war er mit Lianne La Havas als Support auf Tour, veröffentlichte 2013 und 2014 zwei EPs und galt nach Modeshoots für Marken wie Burberry als „coolster Styler der jungen Szene“ (Musikexpress). Um mal bei den griffigen Slogans zu bleiben, sagen wir: " Der uneheliche Sohn von Bob Dylan und Jimi Hendrix!"

Eva hat ihn am Telefon über seine Musik und politischen Statements darin befragt.