Radio Ech (russisch) 07.07.2018- Sowjetische Kinderliteratur und wie man sie heute verwendet und untersucht

Sowjetische Kinderliteratur wurde für die ideologische Erziehung der Kinder genutzt, jedoch spielt sie immer noch eine wichtige Rolle. Die Bücher unserer Kindheit werden noch heute in Russland von der Schule und in Deutschland von russischsprachigen Eltern den Kindern angeboten. Interview mit Maria Maiofis, Kulturwissenschaftlerin und Historikerin, die Autorin und Mitherausgeberin von Bänden zur Geschichte der sowjetischen Kinder- und Jugendkultur und Bildung, über die Hintergründe der Entstehung der Kinderbücher der Nachkriegszeit und der Übersetzung der westlichen Kinderliteratur, darüber wie man sie analysieren kann und was man stattdessen heutigen Kinder anbieten können, falls sie auf Russisch lesen möchten.