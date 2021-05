Freiburger Polizist verwendet privat dienstlich erfasste Daten

Ein Freiburger Polizist hat privat Daten genutzt, die er bei einer Ingewahrsamnahme einer Gegnerin der wöchentlichen Verquerdenker Autokorsos aufgenommen hat. Darüber hat die Rote Hilfe Freiburg informiert. Die betroffene Aktivistin nahm am 13. April 2021 an einer Fahrrad-Demonstration der Gruppe ‚Querdenken ausbremsen‘ gegen den Autokorso der Corona Verharmloser*innen und Leugner*innen teil. Sie wurde in Gewahrsam genommen, wurde aufgefordert ihre Handynummer anzugeben und bekam dann am Folgetag eine private Instagram Nachricht von dem Polizisten, der sie kontrolliert hatte. Wir haben mit Arthur von der Roten Hilfe Freiburg gesprochen.