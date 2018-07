20 Jahre Rasthaus

Unter dem Motto "20 Jahre (und immer noch kein großes) Rasthaus" feierte das Minirasthaus mit hunderten Unterstützer_innen am 14. Juli sein 20jähriges Jubiläum. Auf dem Fest wurde aber auch an das erinnert, was noch nicht erreicht ist: ein großes Haus, das Schutz und Gestaltungsräume bietet, wo der Pass keine Rolle spielt.

Our Voice hielt die Festrede. Darin warf Rouby den Blick zurück auf die Kämpfe der Vergangenheit und auf jene, die noch kommen müssen.

Hier könnt ihr die Rede (auf Englisch) nachlesen und nachhören. Rasthaus_Rede_OurVoice.pdf