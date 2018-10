Am 23. Oktober live in der Laiterie und am 16. November beim Rolling Stone Park in Rust!!!

Lasst sie euch auf keinen Fall entgehen, denn Musiker*innen mit solch einer Bühnenpräsenz, Stimme und Exzellenz an der Telecaster-Gitarre gibt es selten.

Mit ihrem dritten Album "Hunter" setzte Calvi nun auch eine lyrische Duftmarke, wo sie sich mehr denn je öffnet und über ihr Begehren singt, ob im Swimmingpool oder auf dem Autorücksitz - der Raum für Spekulationen über ihre sexuelle Orientierung wird zum queeren Vakuum und saugt die Hörer_in komplett ein.

In der Sendung hört ihr ein Interview mit Anna Calvi zu ihrem Vorgänger Album "One Breath" aus dem Jahr 2014. Eva traf sie damals ebenfalls in der Laiterie.