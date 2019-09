Amadou Jallow is 22-years-old young man from The Gambia who lives in Badenweilder, Germany. His journey to Europe was not easy, especially the difficulties in Lybia. In this interview, he talks about the different steps of his journey and his live in Germany.

Amadou Jallow ist ein 22-jähriger junger Mann aus Gambia, der in Badenweiler lebt. Der Weg nach Europa, die Schwierigkeiten in Libyen und das Leben in Deutschland sind hier die Punkte, auf die er in diesem Interview zurückkam.