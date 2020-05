Des masques made in Cameroon

Au Cameroun aussi, la lutte contre le Coronavirus continue. Pour se protéger du virus beaucoup portent des masques. Ange Goufack et sa sœur, couturière de formation ont voulu contribuer à leur façon à arrêter la propagation du coronavirus en créant des masques qui protègent non seulement la bouche et le nez, mais aussi les yeux. Nous avons parlé à Ange Goufack qui nous explique la fabrication de ces masques de protection innovants.

DE

Viele Menschen tragen bereits Schutzmasken auf der Straße. Alle versuchen somit die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Meistens sind es Alltagsmasken, die aus Stoff gefertigt sind. In Kamerun haben Ange Goufack und ihre Schwester, zwei Schneiderinnen, die Idee gehabt, Masken zu nähen, die nicht nur den Mund und die Nase, sondern auch die Augen schützen. Wir sprachen mit Ange Goufack über die Produktion dieser innovativen Schutzmasken.