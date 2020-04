Carole Tchameni se retrouve bloquée en Côte d'Ivoire

Afin d’empêcher l‘évolution du virus, plusieurs pays ont décidé de fermer leurs frontières. C’est aussi le cas du Cameroun où on compte à présent déjà prêt de 200 cas. Certains citoyens camerounais se retrouvent donc bloqués dans d’autres pays. C’est le cas de Carole Tchameni, présentatrice radio et d’évènements culturels qui se retrouve bloquée en Côte d’Ivoire avec ses collègues alors qu’ils y allaient pour représenter le Cameroun à la onzième édition du Marché Des Arts et du Spectacle d’Abidjan. Elle nous parle des conditions dans lesquelles ils se retrouvent coincés dans ce pays.

DE

Um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu stoppen, haben viele Länder ihre Grenzen dicht gemacht. Auch Kamerun, wo es mittlerweile schon etwa 200 Fälle gibt. Allerdings führt die Schließung der Grenzen dazu, dass einige kamerunische Bürger in anderen Ländern feststecken. Das ist der Fall von Carole Tchameni. Die Radio Moderatorin aus Kamerun war nach mit ihren KollegInnen am 5. März nach Abidjan, Elfenbeinküste gegangen um dort an dem MASA Festival teilzunehmen.