Défilé, retrouvailles, festivité

Défilé, retrouvailles, festivités. C'est en ces trois mots que se résume la célébration de la fête du travail, le 1er Mai, au Cameroun. Chaque année, un thème est choisi. Cette fois ci, il s'agissait de "Protection du travailleur: vecteur de justice sociale et de travail décent au Cameroun". Pour Brice Ondo, superviseur des contrôles et management au sein de l'entreprise "Advans Cameroun", les travailleurs s'intéressent moins au thème qu'au coté festif de la journée. Dans cette interview, il explique comment il perçoit la journée internationale du travail au Cameroun.

Parade, Wiedersehen, Feierlichkeiten. In diesen drei Worten kann man den 1. Mai der Tag in Kamerun zusammenfassen. Jedes Jahr wird ein Thema ausgewählt. Diesmal heißt es "Schutz des Arbeiters: Vektor sozialer Gerechtigkeit und menschenwürdige Arbeit in Kamerun". Für Brice Ondo, Leiter der Kontrolle und Management bei der Firma "Advans Cameroon", interessieren sich die Arbeiter weniger für das Thema als für die festliche Seite des Tages. In diesem Interview erklärt er, wie er den Internationalen Tag der Arbeit in Kamerun wahrnimmt.