Stopp police brutality in Nigeria!

On Saturday, October 24th, more than 100 people demonstrated in Freiburg against police brutality in Nigeria. The motto of the protest was "#EndSARS", which refers to the Nigerian police special unit SARS (Special Anti-Robbery Squad). After the SARS killed a young man at the beginning of October, large protests broke out in Nigeria, on which more than 50 demonstrators were again killed on 20 October ("Lekki Massacre"). The demonstrators in Freiburg, in solidarity with those in Nigeria, demanded the abolition of SARS and a political and social change in Nigeria. Today in Our Voice, we focused on the situation in Nigeria and we talked about the freiburger protest with Okikiola Morenike Olajide, main organizer of the protest, and Daniel Anyanti, one of the participants.

DE

Am Samstag, den 24. 10., haben ca. 100 Menschen in Freiburg gegen die Polizeigewalt in Nigeria demonstriert. Die Kundgebung mit anschließendem Demonstrationszug stand unter dem Motto "#EndSARS", das sich auf die nigerianische Polizeispezialeinheit SARS (Special Anti-Robbery Squad) bezieht. Nachdem die SARS Anfang Oktober einen jungen Mann umgebracht hatten, war es in Nigeria zu großen Protesten gekommen, in deren Zug 20. Oktober wiederum über 50 Demonstrierende getötet wurden ("Lekki Massacre"). Die Demonstrierenden in Freiburg forderten in Solidarität mit denjenigen in Nigeria die Abschaffung der SARS und einen politischen und gesellschaftlichen Wandel in Nigeria. Heute in Our Voice sprachen wir über die Situation in Nigeria und über die Freiburger Demo mit Okikiola Morenike Olajide, Hauptorganisatorin der Demo, and Daniel Anyanti, ein Teilnehmende.