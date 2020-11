Für das Recht auf Selbstbestimmung

Seit zwei Wochen gehen Hunderttausende von Menschen auf die polnischen Straßen, um gegen die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes zu protestieren. Innerhalb weniger Tage verwandelten sich die Wut und das Entsetzen der Frauen in den größten, lebhaftesten, kreativsten und mächtigsten Protest, den Polen seit Jahrzehnten erlebt hat.

Der Auslöser was das Urteil des Verfassungsgerichts vom 22. Oktober, das eine Abtreibung auch bei schwerer Fehlbildung des Fötus für verfassungswidrig erklärte. eine informelle Gruppe von polnischen Frauen in Freiburg, hat am Freitag zur Solidarität gegen diesen Angriff auf die Freiheit der Frauen und ihr Recht eigene Entscheidungen zu treffen aufgerufen

"Wir unterstützen die Forderungen der Organisation "Allpolnischer Frauenstreik", stehen solidarisch an ihrer Seite "

Am Freitag, den 06.11.2020 verammelten sich in Solidarität mit den Frauen in Polen ca 70 Personen auf dem Platz der Alten Synagoge und zwar in schwarz, mit Kerzen und schwarzen Regenschirmen, dem Symbol der polnischen Protestbewegung gegen die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes.

hier findet ihr noch ein paar Eindrücke der Demo