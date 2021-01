"Nu suntem câini - Wir sind keine Hunde"

Im Winter ist das Leben auf der Straße hart und jeder Tag ist eine Herausforderung. Neben marginalisierenden Vorurteilen kommt es oft auch zu unbequemen Begegnungen mit den örtlichen Autoritäten. Bei einigen dieser Menschen kommt der Hass gegenüber ihrer gelesenen ethnische Zugehörigkeit noch oben draus.

Wir haben mit drei Männern aus Rumänien gesprochen. Sie sind Roma und leben in der Freiburger Innenstadt. Über sie wurde in Freiburg in diesem Jahr immer wieder diskutiert. Bei uns kommen die, die ansonsten keine Stimme bekommen, selIber zu Wort. Im Gespräch erzählten Sie uns unter Anderem von ihrem Leben auf der Straße im Coronawinter 2020.

Iarna, viața pe drum este grea și fiecare zi este o provocare. Pe lângă marginalizarea prejudecăților, există adesea întâlniri incomode cu autoritățile locale. Pentru unii dintre acești oameni, ura față de etnia lor citită vine pe primul loc. Am vorbit cu trei bărbați din România. Sunteți romi și locuiți în centrul orașului Freiburg. Au fost discutate în repetate rânduri la Freiburg anul acesta. La noi, cei care altfel nu primesc vot își spun propriul lor cuvânt. În conversația pe care ne-ați spus-o, printre altele, despre viața voastră pe stradă în corona iarna 2020.