Meine Russische Sprache- Ein Gespräch von Migrantenkinder. Belatus und Moldova.

In einem Interview fagt Anton Melanie: wie, wann und warum sie Russisch spricht, und was bedetet für sie Ihre mehrsprachige Kindheit und ihre kulturelle Mehrzugehörigkeit . Sie sind beide Angehörige so genannten "zweiter Generation" russischsprachiger MigrantInnen.

Nachdem die Proteste in Belarus 2020 nachgelassen haben, werden die weitere Erreignisse in dem Land in den deutschen Medien nicht mehr oder sehr wenig verfolgt. Wie geht es menschen dort? Persönliche Berichte und eine Umfrage.

Fraiuen, Proteste und Oposition. Moldova's neue gewählte demokratische Presedentin Maia Sandu.

Radio Ech, oida auf Deutsch immer am 3 und 4 Donnerstag um 19 uhr