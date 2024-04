جشن باستانی نوروز، روایت ها و آیین ها در ملل مختلف

روز چهارشنبه ۲۰ ماه مارس ۲۰۲۴ برنامه ما مصادف شده بود با اول فروردین ۱۴۰۳ و جشن جهانی نوروز.

به همین مناسبت مصاحبه ای تدارک دیدیم با دکتر سید حیدر احمدی بلندی از شاعران بلخی و استاد سابق دانشگاه در افغانستان که نزدیک به دو سال می شود در آلمان زندگی می کنند.

در این مصاحبه از دکتر احمدی در مورد تاریخچه نوروز و مراسمی که معمولا در جغرافیای این جشن برگزار می شود پرسیده ایم و همچنین در مورد شباهتها و تفاوت های این سنت دیرین بین ملل مختلف. در پایان هم دکتر احمدی در مورد چگونگی زنده نگه داشتن نوروز در میان مهاجران صحبت کرده اند.

علی موسوی

Our Voice

رادیو درای اکلند

Mittwoch der 20. März 2024 war Nowruz. Aus diesem Anlass haben wir ein Interview mit Dr. Sayed Haider Ahmadi Bolandi vorbereitet, einem Balkhi-Dichter und ehemaligen Universitätsdozenten in Afghanistan, der seit fast zwei Jahren in Deutschland lebt. In diesem Interview haben wir Dr. Ahmadi über die Geschichte von Nowruz und die Zeremonien, die normalerweise in der Gebiet dieses Festes abgehalten werden, sowie über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Nationen befragt. Abschließend sprach Dr. Ahmadi darüber, wie Novruz unter den Migranten am Leben erhalten werden kann.

Ali Moosavi

Radio Dreyeckland