Brasilien und Paraguay sind Absatzmarkt für Agrogifte aus Europa

Die Europäische Union hat den Einsatz vieler gefährlicher Pflanzenschutzmittel in ihren Mitgliedsstaaten verboten. Doch vor allem große Agrochemiefirmen produzieren weiterhin giftige Agrarchemikalien, auch in Europa, und sie exportieren die Pestizide. Das Geschäft boomt und ist zudem - weitgehend - völlig legal.

Umwelt- und Menschenrechtsakteure wie Power Shift, Public Eye, BASE IS aus Paraguay und Agrotoxiko sowie das Pestizid Aktionsnetzwerk PAN wollen ein weltweites Verbot von giftigen Pestiziden. Doch das gibt es bislang nicht. Der südnordfunk schaut in diesem Beitrag nach Brasilien und Paraguay, denn der Export von Agrargiften in diese Länder könnte sich in Zukunft sogar erhöhen…

Weitere Infos zum Thema beim Pestizid Aktionsnetzwerk PAN

und hier geht es zum Reiseführer EU-Mercosur: Ein giftiges Abkommen von Power Shift