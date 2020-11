"Symbol für den Kampf für eine freiheitliche und demokratische Welt"

Am Samstag, den 31.10.2020, versammelten sich ca. 50 Menschen, um zur Beteiligung am internationalen Kobanetag am 1.11. aufzurufen. In den Redebeiträgen und Parolen wurde die Bedeutung Kobanes im Kampf gegen den IS hervorgehoben, aber genauso die noch anhaltende Bedrohung durch die Türkei, wie auch deren völkerrechtswidrige Besatzung von Afrin und von Gebieten in Rojava, thematisiert.

Am Rande der Kundgebung provozierte der Rechtsextremist Robert H. (AfD) mit Aussagen, wie: "Lang lebe Assad!" und Vergleichen von Abdullah Öcalan mit Hitler.

Folgende Termine im Rahmen des Kobanetags finden noch statt:

2.11. überregionale Demos

Basel: 13h Theaterplatz (anschliesend diverse VA’s)

Stuttgart: 15h Lautenschlagerstraße (bringt alles, was Musik macht mit!)

3.11. um 11h Bündnistreffen, Kurdisches demokratisches Gesellschaftszentrum, Karlsruherstrasse 50

um 16h Menschenkette am Rathausplatz

8.11. um 18 Demo, Platz der Alten Synagoge

13.11. um 18.30h FLTI*-Bündnistreffen, Kurdisches demokratisches Gesellschaftszentrum, Karlsruherstrasse 50

Alle Informationen auf der Homepage des Kurdistan Solidaritätskomitees Freiburg, oder auf tacker.fr.