Gedenkveranstaltung für Mahdi ben Nacer in Freiburg

Nachdem vor einem Jahr der tunesische Geflüchtete Mahdi ben Nacer in Rickenbach ermordet und der Täter vor einigen Wochen verurteilt worden war, riefen Aktion Bleiberecht und BiPOC*Freiburg für den 19.12.2024 zu einer Gedenkveranstaltung auf dem Platz der Alten Synagoge auf. Trotz zu Anfang strömenden Regens kamen rund 70 Menschen, um in einer stillen Kundgebung an Mahdi und seinen Tod zu erinnern. Mahdis Schwester Zouleihka war per Video aus Tunesien zugeschaltet. Auf der Veranstaltung wurde auch thematisiert, dass trotz eindeutiger Indizien für eine rechtsextreme Gesinnung des Täters, dies nicht zu einer Verurteilung wegen Mordes führte.