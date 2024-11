Bericht zum letzten Prozesstag wegen Totschalg an Mahdi Bin Nasr

Seit Oktober wird der gewaltsame Tod eines aus Tunesien stammenden Geflüchteten vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen verhandelt. Der Täter, der 58-jährige Patrick E., gestand Mahdi B. kurz vor Weihnachten 2023 in dessen Flüchtlingsunterkunft erschossen zu haben. Daraufhin zerstückelte er die Leiche und warf diese bei Breisach in den Rhein. Heute um 9 Uhr wird das Urteil verkündet. Radio Dreyeckland hatte bereits über die Hintergründe des Falls berichtet und kritisiert, dass Hinweise auf ein mutmaßlich rassistisches Tatmotiv nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Außerdem kritisierte die Anwältin der Schwester des Opfers, dass ihre Mandantin nicht rechtzeitig in das Verfahren eingebunden wurde. Dies sei eine „Katastrophe für die Familie“. Die Schwester des Opfers wird heute bei der Urteilsverkündung anwesend sein. Mitglieder von Radio Dreyeckland und Aktion Bleiberecht Freiburg planen eine symbolische Aktion nach der Urteilsverkündung, um Mahdi B. zu gedenken und sich mit der Familie des Getöteten zu solidarisieren. Bevor wir darüber berichten, werden uns Lars und Milena ihre Eindrücke vom letzten Verhandlungstag schildern. Vergangenen Dienstag, den 12. November, hielten die Staatsanwaltschaft, die Nebenklage und die Verteidigung ihre Schlussplädoyers.