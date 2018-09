1000 Unterschriften für Bürgerentscheid gegen Dietenbach eingereicht - Mehr als 10.000 fehlen noch

(kmm) Die Initiative www.rettet-dietenbach.de hat in einem ersten Schritt die ersten 1.000 Unterschriften für einen Bürgerentscheid gegen den Geminderatsbeschluss vom 24.7.2018 für die Bebaung des Dietenbach-Geländes als neuer Stadtteil mit 6-10.000 Wohnungen dem Amtsleiter Willmann des Amtes für Bürgerinformation und Statistik übergeben. Weitere ca. 1.600 Unterschriften von Freiburgerinnen und Freiburgern harren noch auf Komplettierung der 10er Listen.

Mindestens 40 aktive SammlerInnen werden u.a. jeweils Samstags 15-18 am Platz der alten Synagoge sich an die Gewinnung weiterer 10.000 Bürger*innen für einen Bürgerentscheid machen.

Die bis dato einzige Gemeinderatsfraktion, die den Bürgerentscheid unterstützt, ist die Fraktionsgemeinschaft Freiburg Lebenswert-Für Freiburg.