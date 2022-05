120 Kitas und rund 20 soziale Einrichtungen beteiligten sich in Südbaden am Streik

Rund 1200 Menschen nahmen am Donnerstag in Freiburg an der Demonstration zum landesweiten Streiktag im Sozial- und Erziehungsdienst teil. In Südbaden beteiligten sich laut der Gewerkschaft ver.di Beschäftigte aus rund 120 Kindertagesstätten und rund 20 soziale Einrichtungen am Streik. In Freiburg seien 22 Kitas komplett geschlossen geblieben. Zahlreiche kirchliche Einrichtungen seien mit sogenannten Partizipationsstreiks das erste Mal beim ver.di Streik dabei gewesen. Die nächste Runde der Tarifverhandlungen startet am Montag. Radio Dreyeckland begleitete den Protest in Freiburg.