300 bei Freiburger Auftaktdemo zu Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst

Am frühen Donnerstagabend beteiligten sich in Freiburg rund 300 Menschen an der Auftaktdemonstration zu den Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst. Ver.di fordert eine Lohnerhöhung von 10,5% (mindestens aber 500€), 200€ mehr für Azubis & Praktikant:innen, sowie eine Übernahme der Azubis nach Ausbildungsende. Die Demo zog vom Platz der alten Synagoge über den Rathausplatz zum Augustinerplatz. RDL hat die Demo verfolgt. Hört im Folgenden eine Collage aus den Beiträgen von ver.di, dem Solidaritätsbündnis Sozial- und Erziehungsdienst, dem Feministischen & Frauenstreik und der ver.di Jugend. Ogranisiert hatte die Demo die Gewerkschaft ver.di. Die Baisgewerkschaft FAU war auch zahlreich vertreten. 14:57

Reden gesamt:

Feministische & Frauenstreik 4:33

Solidaritätsbündnis Sozial- und Erziehungsdienst 8:08

ver.di Jugend: 4:28

ver.di Gewerkschaftssekretärin Melanie Kühn: 5:18