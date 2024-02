Unterwegs 16 Planen-Waggons mit Atommüll

Anti-Atomkraft-Initiativen und der Bundesverband Bürgerinitiativen

Umweltschutz (BBU) warnen aktuell vor einem Sonderzug mit Uranmüll in 16

Planen-Waggons. Der Zug hat am Montag (19.2.24) gegen 12.00 Uhr die

bundesweit einzige Urananreicherungsanlage (UAA) in Gronau Richtung

Burgsteinfurt / Münster verlassen.

Als Ziel des Sonderzuges werden Uranfabriken in Frankreich oder

Großbritannien vermutet. Der Zug wird nach der Durchfahrt von Münster

ganz NRW und Süddeutschland oder die Niederlande durchqueren.

Gegen 12.40 Uhr hat der Zug Burgsteinfurt (Kreis Steinfurt) passiert.

Dabei wurde eine erhöhte Strahlung gemessen (3,8 Mikrosievert pro

Stunde; normal sind 0,1 Mikrosievert pro Stunde).

Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Zug mehrere Hundert Tonnen Uranmüll

in Form von Uranhexafluorid in abgereicherter Form transportiert wird.

Das Material ist radioaktiv und chemisch sehr brisant. Bei Freisetzungen

kann sich in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit Flusssäure bilden.

Konrad sprach mit Udo Buchholz vom Vorstand des BBU.