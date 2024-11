Laut einer aktuellen Studie des Bundeskriminalamtes stirbt in Deutschland durschnittlich eine Frau pro Tag an Femizid. Alle drei Minuten wird ein Mann gegenüber einer Frau gewalttätig. Gewalt gegen Frauen ist - nicht nur in Deutschland - an der Tagesordnung. Dabei hat sie viele Gesichter: Verbale Gewaltandrohungen, körperliche Übergriff und HateSpeech sind nur einige Formen, die geschlechtsspezifische Gewalt annehmen kann. Wie schaffen wir es, diesen gesellschaftlichen Missststand in den Griff zu bekommen?

"16 Tage gegen Gewalt an Frauen" - unter diesem Motto mag eine weltweite Initiative sich für die Sensibilisierung für dieses Thema einsetzen. Die 16 Tage gegen geschlechtsspezifische Gewalt, die in Freiburg am Montag gestartet haben und noch bis zum 10. Dezember andauern, sollen einen Beitrag leisten, alle Formen von Gewalt an Frauen in der Öffentlichkeit bewusster zu machen.

Mit Simone Thoma, Frauenbeauftragte und Referatsleiterin des Referats für Chancengerechtigkeit der Stadt Freiburg hat Nora über die aktuell stattfindenden Aktionstage gesprochen und sie gefragt, was die Aktionstage zur Sensibilisierung beitragen können.