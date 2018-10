26. Jugendaktionskongress (JAK) der BUNDjugend Baden-Württemberg

Hiro und Luise im Studio von RDL zum Kongress bei dem der Spass auch nicht zu kurz kommen darf. Die Themen finden sich unten. Eingeladen sind alle; weiter Infos zu Workshops und Freizeit auf:

https://www.bundjugend-bw.de/jak

https://www.jugendaktionskongress.de

Jugendkonferenz

Unter dem Thema „Nachhaltige Stadt- und Raumentwicklung“ haben wir lokale Politiker*innen eingeladen, am Donnerstag, den 1.11. an unserer Jugendkonferenz teilzunehmen und sich dabei mit jungen Menschen auszutauschen. Die Konferenz findet in der Freien Waldorfschule Rieselfeld statt. Ihre Teilnahme zugesagt haben Rheinhold Pix (Landtagsabgeordneter für Freiburg 1, Bündnis 90/Die Grünen), Walter Krögner (Stadtrat in Freiburg, SPD), Prof. Dr. med. Klaus-Dieter Rückauer (Stadtrat in Freiburg, FL-FF-Fraktion), Kai Koebel (Die PARTEI), Lisa Gockel (Vorsitzende der Jusos Freiburg), Ludwig Striet (Mitglied des Kreisvorstands der SPD Freiburg) und Prof. Dr. Lothar Schuchmann (Stadtrat in Freiburg, Die Linke).

Die Konferenz beginnt um 20:30 Uhr mit einem Anfangsplenum, ab 21:00 Uhr wird es in mehreren Kleingruppen Diskussionsrunden geben, in welchen es Jugendlichen ermöglicht werden soll, kritische Fragen an Politiker*innen zu stellen und einen konstruktiven Austausch zu ermöglichen. Um 22:30 Uhr wird die Konferenz mit einem gemeinsamen Abschlussplenum beendet.

Parking Day

Am Freitag, den 2.11. findet in Freiburg der Parking Day der BUNDjugend Baden-Württemberg statt. Die Versammlung findet an vier verschiedenen Orten in der Freiburger Innenstadt statt. Das sind jeweils die Parkplätze vor der Wilhelmstraße 6, Gartenstraße 8, Kaiser-Joseph-Straße 255 und der Milchstraße 5. Mit kreativem Programm will die BUNDjugend zeigen, wie man Flächen, auf denen sonst nur Autos stehen, anderweitig nutzen kann. Das Programm an den Parkplätzen beginnt um 15:30 und geht bis ungefähr 17:30.

Die BUNDjugend Baden-Württemberg lädt herzlichst ein, zur Jugendkonferenz und zum Parking Day zu kommen.

