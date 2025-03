2.Bau öffentlich: Sanierungsstau und lange Dauer von Projektrealisierungen

Mit drei Grundsatzbeschlüssen zu Sanierung der Mooswaldhalle Hochdorf, der Lortzingschule und des Feuerwehrhaus Kappel für das freiwillige Feuerwehr befasste sich der Bau- und Stadtentwicklungsausschuß in seiner 2.Sitzung im Öffentlichen Teil.

Allesamt längst überfällige Sanierungsprojekte .

Sei es u.a. undichte Dächer oder eindrückendes Grundwasser (Hochdorf), Einfachverglasung fehlender Brandschutz, marode Haustechnik ( Lortzingschule) oder Dieselmotorenabgase in Aufenthaltsräumen, fehlende Sanitärräume im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Kappel und fehlende Unterstellmöglichkeiten des kommenden geländetauglichen Spezial- Feuerwehrautos für den Brandschutz im Wald des Freiburger in Kappel und mögliche Baubeschlüsse stehen frühestens 2027 an.

Am 1.4.25 soll hier der Gemeinderat die Vor-Planungsmittel des DHH 25/26 und Ausgaben in der mittelfristigen Finanzplanung -MiFriFi- . Entwurfsplanungen mit konkreten Kostenschätzungen folgen dann im nächsten Doppelhaushalt 27/28. Baufertigstellungen sind wohl erst ab 2029 erwartbar.

Diese lange Planungsläufe und die hohen Planungskosten 25% aller Baukosten ergeben sich teilweise aus EU-Vorgaben – europaweite Ausschreibung – wie aus den Vorgaben des Bau- und Vergaberechtes.

Die im nichtöffentlichen Teil verhandelte Stadtbahn Dietenbach verstößt zu wiederholten Mal gegen das Transparenzgebot der Gemeindeordnung. Die Weigerung der Rätinnen dies praktizierte Verfahren der Verwaltung zu beenden, ist mittlerweile auch evident.



[Da die - vor wenigen Jahren - sanierte Haustechnik im Ratssaal, die wegen Ausfall auf den Pressebänken Aufzeichnung für eine ansatzweise Sendefähigkeit vereitelte, wie bereits am Montag, während der Haushaltslesung, fehlen die O-Töne zur ausnahmsweise spannenden Erörterungen im Ausschuß]