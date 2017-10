3. Aktionstag gegen die Arbeitsrechtsreform

„Lotta Sea Lice“ heißt übersetzt so viel wie „sehr viele Seeläuse“. Man könnte denken, dass Courtney Barnett und Kurt Vile ihre Verbindung mit Flora und Fauna selbst noch in der mikroskopisch kleinsten Erscheinung betonen wollten. In Wirklichkeit meinen sie vielleicht eher jene „rätselhaften Tierchen“, die im Sommer Schlagzeilen machten, weil sie an australischen Stränden wiederholt Teenager blutig gebissen haben sollen. Vielleicht aber auch nicht. Offen für alles und festentschlossen - das Musikmagazin am Freitag auf Radio Dreyeckland. Pippi.