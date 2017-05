Nach Angaben des DGB demonstrierten in ganz Deutschland rund 360.000 Menschen am Arbeitskampftag. Eine zentrale Forderung waren höhere Renten für ein Leben in Würde auch im Alter. Die RednerInnen wandten sich auch gegen Nationalismus und Rassismus in Europa.

In Freiburg demonstrierten 600 bis 800 Menschen bei der Gewerkschaftsdemonstration am 1. Mai.

(mc)