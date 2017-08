37.000 UnterstützerInnen - trotzdem zur Ausreise genötigt

Die Sherifis aus Ettlingen sind eine der Familien, die bei dem Sammelabschiebeflug am 17. August nach Serbien und Mazedonien im Flugzeug saßen. In den Zahlen des Regierungspräsidiums Karlsruhe dürften sie noch nicht einmal berücksichtigt sein, da sie offiziell nicht abgeschoben wurden, sondern "freiwillig" ausgereist sind. Hintergrund: Ein nach Angaben der UnterstützerInnen vom Anwalt nachlässig verfasster Härtefallantrag für die Familie war abgelehnt worden, danach übten die Behörden Druck aus. Eine Onlinepetition für die Tochter Vanesa hatten über 37.000 Menschen unterstützt, im Juli hatte in Ettlingen eine Demonstration für ein Bleiberecht für die Familie stattgefunden.

Familie Sherifi hatte aus Serbien fliehen müssen, da die christliche Familie von Frau Sherifi die Heirat mit ihrem muslimischen Mann nie akzeptiert hatte. Die Familie war bedroht worden. "Wir sind alle sehr traurig, weil wir Angst haben, dass die Familie meiner Mutter uns finden wird und uns verletzen werden. Oder vielleicht noch etwas viel schlimmeres passiert :-( Wohin wir genau gehen, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall weit weg von unserer alten Heimat und von unserer Familie damit wir endlich in Ruhe leben können." So beschreibt Vanesa ihre aktuelle Situation in einem Post auf der Petitionsseite.

