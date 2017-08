Weitere Sammelabschiebung nach Serbien und Mazedonien

Laut dem zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe wurden am heutigen 17. August per Charterflug 32 Personen abgeschoben, davon 19 nach Serbien und 13 nach Mazedonien. Geplant hatte das Regierungspräsidium die Abschiebung von 55 Menschen. Zwei Personen wurden aus Erstaufnahmeeinrichtungen abgeschoben, ein Mensch aus dem Abschiebeknast Pforzheim. Unter den Abgeschobenen waren sieben Kinder. Bei dieser Abschiebung wurde wieder einmal deutlich, dass die Abschiebungen in diese beiden Länder wesentlich die Minderheit der Roma treffen: 20 der Abgeschobenen und damit knapp zwei Drittel sind laut den eher zurückhaltenden Zahlen des Regierungspräsidiums Roma.

(jw)