Um 10:00 gehts am Messegelände im Freiburger Norden los.Radio Dreyeckland wird live von vor Ort berichten. Im Interview mit einer Fridays for future Aktivistin, die auch die green city Freiburg kritisiert, haben wir nochmal alles geklärt, was ihr für den 25. 09. 2020 wissen müsst.