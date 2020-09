Verkehrswende in Freiburg - "Wenn wir mit dieser Geschwindigkeit weiter machen, brauchen wir gar nicht anfangen."

Am Samstag und Sonntag finden bundesweite Aktionstage für kindergerechte und zukunftsfähige Mobilität statt. Auch in Freiburg findet am Samstag um 14 Uhr eine kidical-mass für eine kindergerechte Verkehrsplanung in Freiburg statt. Los gehts um 14 Uhr am Europaplatz/Siegesdenkmal. Zuvor gibt es die Möglichkeit Unterschriften für den Fuß- und Radentscheid abzugeben und Kinder können Fahrradutensilien basteln. Organisiert wird die Demo vom Fuß- und Radentscheid und Fridays for Future. Über das Thema und den aktuellen Stand des Fuß- und Radentscheids haben wir mit Fabian Kern vom VCD Regionalverband Südbaden gesprochen, der der Stadt Freiburg kein gutes Zeugnis ausstellt.