So geht solidarisch in der Coronakrise - Sozial - Antirassistisch - Klimagerecht

Bundesweit finden am Sonntag Aktionen des unteilbar Bündnisses statt. „Die Pandemie trifft uns alle, doch bei Weitem nicht alle gleich. Was vorher ungerecht war, wird in der Krise noch ungerechter.“ So heißt es im bundesweiten „so geht solidarisch“ Aufruf.

Anlässlich der deutschlandweiten Aktion des Bündnisses #unteilbar wird in Freiburg am Sonntag, eine gemeinsame Aktion u.a. von Fridays for Future, Seebrücke, Fossil Free, Extinction Rebellion stattfinden. Um 14 Uhr soll am Platz der Alten Synagoge zunächst eine Kungebung stattfinden. Anschließend werden die Teilnehmenden mit einem langen roten Band eine Menschenkette von der Kronenbrücke bis zum Fahnenbergplatz bilden, um so Corona-konform zu zeigen: #SoGehtSolidarisch

Wir haben mit Lukas von Fridays for Future Freiburg gesprochen.