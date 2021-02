An diesem Freitag ruft Fridays for Future landesweit zum Aktionstag auf. Anlässlich der bevorstehenden Landtagswahlen lautet das Motto: #KlimaWähltGerechtigkeit." In Freiburg soll eine Kunstaktion stattfinden und anschließend eine Podiumsdiskussion mit Landtagskandidierenden aus Freiburg und Umgebung. Über den Aktionstag haben wir mit Lisa von Fridays for Future Freiburg gesprochen.