8. März - Streikkomitee Freiburg zu Besuch bei La Radio

Am Sonntag ist es soweit - zum zweiten Mal ruft ein bundesweites Bündnis dazu auf, am 8. März nicht nur den alljährlichen internationalen Frauen*tag zu "feiern", sondern an diesem Tag aktiv das Patriarchat zu bestreiken.

Dieses Jahr geht es dem Streikkomitee Freiburg vor allem darum, Care-Arbeit, also jegliche Form von Pflegearbeit und "sich kümmern" nieder zu legen und gegen sexuellen Gewalt auf die Straße zu gehen.

Wir sprechen mit dem Streikkomitee Freiburg darüber, was seit ihrem letzten Besuch bei uns im Studio alles ins rollen gekommen ist, über Forderungen und die Hintergründe des Streiks und was am und um den 8. März in Freiburg geplant ist.

(Zum Beispiel um 16:00 Demo vom Stühlinger Kirchplatz aus)