Ein Interview über das Konzept der Roten Bank

Zum Auftakt der Aktionstage im Rahmen des Internationalen Frauen*tags zieht die Rote Bank hier in Freiburg um. Tatjana Wolf von FRIG erklärt uns im Interview, was es mit dem Konzept der Roten Bank auf sich hat, warum sie gerade heute umzieht und wo sie künftig hier in Freiburg stehen wird.

Die Freiburger Fachstelle Intervention gegen Häusliche Gewalt – kurz FRIG – ist die Koordinierungsstelle des Netzwerkes vieler Freiburger Institutionen, Behörden und sozialen Einrichtungen, die sich gegen häusliche Gewalt einsetzen.