8. Mai - Deutschland wurde nicht "befreit"

Am 8. Mai jährte sich zum 77. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges. In Deutschland wird der Tag im dominanten Narrativ meist als Tag der "Befreiung" bezeichnet. Aber ist das überhaupt so? Wurde Deutschland "befreit"?

Mit dem Lyriker und Publizisten Max Czollek geht es in diesem Gespräch am 9. Mai um die Bezeichnung des 8. Mais, deutsche Erinnerungsarbeit und auch um den 9. Mai, der in vielen postsowjetischen Staaten als Tag des Sieges gefeiert wird.

Max Czollek studierte Politikwissenschaften und promovierte am Zentrum für Antisemitismusforschung. Max war mitherausgebende Person der Zeitschrift Jalta - Positionen zur jüdischen Gegenwart und publizierte 2018 "Desintegriert Euch!", worum es auch im Interview geht. Außerdem publizierte Max unter anderem "Gegenwartsbewältigung", "Grenzwerte. Gedichte." und "Rache. Geschichte und Fantasie".