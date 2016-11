800 Zivilisten in zwei Monaten in Aleppo getötet

Nach Angaben der syrischen Beobachtergruppe für Menschenrechte wurden in den vergangenen beiden Monaten 800 Zivilpersonen bei Angriffen auf den von Rebellen gehaltenen Teil von Aleppo getötet. 150 Opfer gab es alleine letzte Woche. Die Angaben der in London ansässigen Organisation können nicht genau überprüft werden. Sie gelten aber als allgemein glaubwürdig. Nach einem Bericht des Guardian ist vor vier Tagen auch das letzte Krankenhaus in Aleppo nach einem angeblich russischen Luftangriff ausgefallen. Damit ist nicht nur die medizinische Versorgung unterbrochen, es wird auch schwer noch Opferzahlen zu erheben.