Abschiebung von RDL-Korrespondentem aus Frankreich könnte für Innenministerium juristische Folgen haben

Der reine Verdacht und wohl auch ein Wink einer deutschen Behörde reichte dem französischen Innenministerium, um im Umfeld des G7-Gipfels von Biarritz im Sommer 2019 einen Mitarbeiter von Radio Dreyeckland in dramatischer Weise - einmal in einem rasenden Auto mit Fußfessel, dann gar mit dem Flugzeug - abzuschieben. Wenn das Luc einschüchtern sollte, dann war es wohl ein Fehlschlag. Luc klagt seither gegen das Innenministerium und konnte bei einer Anhörung in Paris einen ersten Erfolg erzielen. Davon erzählte Luc in den letzten Minuten des Mittagsmagazins spontan am Telefon.