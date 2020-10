Adam Alazawe engagiert sich für die Rechte von Geflüchteten

Aufgrund seines Engagements für die Rechte von Geflüchteten hat Adam Alazawe schon mehrmals Angriffe von Nazis erlebt. Das hält ihn alllerdings nicht davon ab, weiterhin aktiv zu sein. Unter anderem engagierte sich Adam in der Redaktion "Our Voice“ beim Radio Frei Erfurt, die sich im Herbst 2015 gegründet hat. In der Redaktion spricht er über fluchtpolitische Themen und gibt geflüchteten Menschen die Möglichkeit, selbst zu Wort zu kommen. Der Flüchtlingsrat Thüringen e.V. würdigte deshalb Adam Alazawe am Montagabend, den 28.09.2020, mit dem „Leuchtturm 2020“ als Preis für das Engagement für die Rechte von Geflüchteten für sein herausragendes Engagement.

In unserer Sendung erzählte Adam, wie es mit der Inklusion von Geflüchteten in Erfurt aussieht und wie es nun mit Our Voice Erfurt weitergeht.