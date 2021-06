Aiport Schalter von türkischer Airline am Sonntag in Basel-Mulhouse blockiert

Nach Berichten der deutsprachigen Ausgabe der kurdischen Nachrichtenagentur ANF haben ca. ein Dutzend Aktivist:innen am Sonntag die Schalter der türkischen Airline Turkish Air auf dem Flughafen Mulhouse-Basel blockiert.

In Frankfurt wurden am gleichen Tag derweil Teilnehmer der Friedendelegation in den Nordirak mit Gewaltmitteln bei der Wiedereinreise am Frankfurter Flughafen misshandelt.1:02

Schon die Ausreisebehinderungen eines Teils der Delegationen waren in verfassungswidriger Manier (Ausreisefreiheit) von der Bundespolizei für Erdogan unterbunden worden.

Im ANF- Bericht zur Airport Mulhouse-Basel-Freiburg heisst es:

"Gut ein Dutzend Aktivist:innen aus dem kurdischen und internationalistischen Spektrum haben mit einer Schalterblockade am Flughafen Basel-Mülhausen-Freiburg gegen den Angriffskrieg der Türkei im südlichen Teil Kurdistans (Irak) protestiert. Am Nachmittag wurden die Fluggäste an mehreren Schaltern der Fluggesellschaft Turkish Airlines daran gehindert einzuchecken und lautstark über Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen der türkischen Armee in Kurdistan informiert. Beteiligt an der Aktion in dem schweizerisch-französischen Flughafen auf Elsässer Boden waren Mitglieder von der lokalen Ortsgruppe der Kampagne #RiseUp4Rojava und der kurdischen Jugendorganisation Tevgera Cîwanên Şoreşger (TCŞ).

Die Aktivist:innen begründeten die Blockade mit der Verstrickung der Tourismusindustrie mit dem türkischen Regime und seinem Kriegshandeln. "

Die Tourismusindustrie ist die wichtigste Einnahmequelle für Devisen des Erdogan Regime.

"Beendet wurde die Blockade von Seiten der Protestierenden nach einer hitzigen Diskussion mit der Flughafenverwaltung. Sie wurden vom französischen Militär und der Polizei aus dem Flughafen geleitet."

(kmm)