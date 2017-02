Über 700 Menschen beteiligten sich vergangenes Wochenende am 18. Februar an den Aktionstagen vom Februar 2017 in Bure im Nordosten von Frankreich. Dabei gab es eine Demonstration zur Unterstützung der dortigen Besetzung und dann zum Forschungslabor des geplanten Atommüllendlagers CIGEO, die am Nachmittag in direkten Aktionen auf dem Gelände der Atomüllendlager-Agentur ANDRA mündeten. Ein Aktivist berichtet über die Situation und politischen Hintergründe.