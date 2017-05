Aktionswoche gegen Investitionen in Kohle, Öl und Gas

Fossil Free lässt schwarze Luftballons während einer Uni-Veranstaltung steigen, um öffentliche Einrichtungen wie die Uni dazu aufzufordern, nicht mehr in die fossile Brennstoffindustrie zu investieren. Die Uni soll ihre Geldanlagen aus Kohle-, Öl-, und Gasunternehmen abziehen. Denn diese Unternehmen sieht Fossil Free als Hindernis im Kampf ums Klima. Bewusst nicht in klimaschädliche Energie zu investieren heißt Divestment. Das gibt es nicht nur in Freiburg: Gestern ist die Global Divestment Mobilisation gestartet. Dazu gibt es auch eine Kampagne in Freiburg. Fossil Free konzentriert sich dabei auf die Uni, die Stadt Freiburg und das Erzbistum als lokale Institutionen. Christian Hauenstein von Fossil Free Freiburg hat uns mehr darüber erzählt. Im Rahmen der Aktionswoche gibt es Vorträge und Veranstaltungen bis zum 12. Mai.