Fossil Free Freiburg fordert Uni Freiburg auf, ihre Richtlinie gegen schmutzige Geldanlagen zu veröffentlichen

Die Initiative Fossil Free Freiburg setzt sich dafür ein, dass grosse lokale Akteure wie die Uni Freiburg nicht mehr in klimaschädliche und nukleare Aktivitiäten investieren beziehungsweise ihre Geldanlagen aus diesen Sektoren zurückziehen. Divestment heisst dieses Vorgehen.

Im April hat Rektor Schiewer von der Uni Freiburg das Anliegen von Fossil Free gehört und angekündigt, er werde alle Geldanlagen der Universität auf Investitionen in fossile Energien durchforsten. Falls sie es mit ihren Divestment-Bemühungen ernst meint, könnte die Universität Freiburg bundesweit die erste "Fossil Free"-Universität werden.

Am gestrigen Dienstag schickte Fossil Free Freiburg jedoch einen offenen Brief an Rektor Schiewer unter dem Titel: Warum die Heimlichtuerei? Die Gruppe fordert die Universität dazu auf, ihre Richtlinie für Divestment zu veröffentlichen.

Radio Dreyeckland sprach mit Christian Hauenstein von Fossil Free Freiburg über diesen offenen Brief und über die tatsächliche Wirksamkeit von Divestment als Mittel, um die Finanzen von schmutzigen Energien trockenzulegen. Zunächst fragten wir ihn, was sich seit April an der Uni Freiburg getan hat mit Bezug auf Divestment.