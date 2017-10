Alle Gewerkschaften rufen heute zum Streik im öffentlichen Sektor auf

In Frankreich rufen alle neun Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes zu Streiks und Demonstrationen auf. Sie wollen damit gegen Sparmassnahmen der Regierung unter Präsident Emmanuel Macron und Premier Edouard Philippe protestieren. Zum ersten Mal seit 10 Jahren ziehen alle neun Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes an einem Strang. Demonstrationen sind in 130 Städten aus fast allen Départements geplant.

Der Protest richtet sich insbesondere gegen das Einfrieren der Gehälter und die Wiedereinführung eines sogenannten Karenztags. Demnach sollen öffentlich Beschäftigte am ersten Tag ihrer Krankmeldung nicht bezahlt werden. Diese Massnahme war unter Präsident Sarkozy eingeführt und unter Präsident Hollande wieder abgeschafft worden. Ausserdem protestieren die Beamtinnen und öffentlich Beschäftigten gegen das Vorhaben der Regierung, 120.000 Stellen im öffentlichen Dienst zu streichen.

Schliesslich richtet sich der Protest auch gegen die geplante Anhebung der sogenannten Allgemeinen Sozialabgabe, eine Steuer, die die Sozialsicherung mitfinanziert. Im Gesetzentwurf für das Haushalt 2018 will die Regierung die Sozialabgaben für privat Beschäftigte und Arbeitgeberinnen senken und im Gegenzug dafür die Allgemeine Sozialabgabe für alle anderen Bevölkerungsgruppen anheben, inklusive Rentnerinnen.

Im Bildungssektor rechnen Gewerkschaften damit, dass sich fast jeder zweite Beschäftigte an dem Streik beteiligt. Im Luftfahrtsektor sollen rund 30 Prozent der Verbindungen gestrichen werden. Bei der französischen Bahn jedoch sollen die Züge grösstenteils uneingeschränkt fahren. Auch Beschäftigte von öffentlichen Krankenhäusern werden zum Streik aufgerufen.

Generell reiht sich der Protest der öffentlich Beschäftigten in den breiteren Sozialprotesten seit Mitte September ein, wo Beschäftigte gegen die Arbeitsrechtsveränderung und Rentnerinnen gegen die Steuererhöhung protestieren.

(mc)