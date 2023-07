Alle Guten waren tot - Roman von Gerasimos Bekas

Der Altenpfleger Aris erhält in einem deutschen Altenheim den Auftrag einer alten Dame, einen eingemauerten Koffer in Athen ihrer Enkelin zu überbringen. In einem zweiten Zeitstrang flieht ein junger Mann 1943 in Griechenland vor der deutschen Wehrmacht in ein Kloster. Durch Zufall hat er das Massaker von Kommeno überlebt.

In einer Art Road-Story führt Gerasimos Bekas diese zwei Erzählstränge letztendlich zusammen und lüftet die Geheimnisse. Rezensentin Rosmarie von Pressentin hat der Roman gefallen, vor allem die Beschreibungen des Altenheims und der desolaten Athener Zustände während der Wirtschaftskrise. Etwas mehr Tiefe hätte sie sich in den historischen Abschnitten gewünscht: