Alle Macht dem Präsidenten - wie die Wahl am Sonntag die Türkei verändern wird, wenn Erdogan gewinnt

Am Sonntag werden in der Türkei der Präsident und zugleich das Parlament neu gewählt. Die Opposition verspürt Auftrieb, ob es aber reicht, die Ära Erdogan zu beenden ist fraglich. Dabei geht es bei dieser Wahl um sehr viel, denn nach der Wahl tritt die geänderte Verfassung in Kraft, die Erdogan eine Machtfülle verleiht von der die Präsidenten Frankreichs und der USA in ihren Ländern nur träumen können. Dies erklärt Benjamin Gremmelspacher im Gespräch mit Radio Dreyeckland. Benjamin Gremmelspacher hat ein Jahr Semester in Istanbul Politikwissenschaft und Jura studiert