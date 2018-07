Jahrzehntelang hat der Freiburger Anwalt und Stadtrat Michael Moos wurde jahrzehntelang von Verfassungsschutz zum Teil intensiv beobachtet. Er kämpft nun vor Gericht, um die Unrechtmäßigkeit dieser Maßnahme feststellen zu lassen. Die in einem ersten Verfahren erzwungene Herausgabe einer sehr langen Akte offenbart trotz umfamngreicher Schwärzungen, so manche Seltsamkeit in der normalen Arbeit des VS. Radio Dreyeckland sprach mit Benjamin Gremmelspacher von der Humanistischen Union.